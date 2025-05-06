Обломки упавшего потолка погребли под собой продавца магазина в Петербурге

Потолок обрушился в магазине на Английском проспекте в Санкт-Петербурге. Под обломками оказался сотрудник торговой точки. В распоряжении 360.ru оказалось видео с камер видеонаблюдения торговой точки.

На опубликованных кадрах продавец стоял за прилавком и обслуживал покупателя. В один момент потолочные перекрытия из гипсокартона сломались и помещение завалило крошкой из кирпича и бетона.

Как сообщил источник 360.ru, продавец выбрался самостоятельно и травм не получил. Он добавил, что причиной обрушения потолка стали ремонтные работы, которые проходили на втором этаже многоквартирного дома.

После случившегося прокуратура Адмиралтейского района Санкт-Петербурга начала проверку соблюдения жилищного и иного законодательства. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, отметили в пресс-службе ведомства.

В конце марта потолок обрушился в классе в школе города Юрга Кемеровской области. Мать одного из учеников в беседе с 360.ru заявила, что в тот момент в помещении никого не было: дети находились в соседнем кабинете.

Взять комментарий у руководства учебного заведения редакции не удалось. Заместитель директора отказался отвечать на вопросы, а начальник отключил телефон.