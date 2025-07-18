Силы ПВО сбили 26 украинских беспилотников за четыре часа

В пятницу, 18 июля, с 14:00 до 18:00 по московскому времени средства ПВО перехватили 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
Девять дронов ВСУ сбили в небе над Калужской область, еще столько же — над Брянской. Шесть БПЛА, пытавшихся атаковать российские территории, уничтожили в небе над Московской областью, из них пять летели на российскую столицу.
Еще по одному украинскому беспилотнику силы ПВО перехватили над Курской и Смоленской областями.
Ранее стало известно, что один из осколков сбитого дрона ВСУ попал в дом в Солнечногорске, в деревне Марьино. Обошлось без существенных повреждений.
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