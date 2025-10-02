Обезьяна в памперсе напала на продавца бытовой техники в Красноярске

В Красноярске на продавца бытовой техники напала обезьяна в памперсе. Видео с места событий оказалось в распоряжении 360.ru.

По данным источника, животное вырвалось из сумки одного из покупателей. Обезьяна начала бродить по магазину и наткнулась на сотрудника. Позже бросилась на продавца и укусила его.

Ранее похожая история случилась с блогером и журналисткой Аленой Жигаловой (больше известна как Алена Блин!). Она рассказала, что во время отдыха во Вьетнаме на нее напали обезьяны.

Происшествие случилось на острове обезьян в бухте Халонг. Звезда подошла ближе к приматам и решила сфотографировать их. Однако животные накинулись на нее, прыгнули на спину и руки. В итоге после этого у блогера остались шрамы. Тот день она назвала худшим в жизни.