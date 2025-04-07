Алену Блин! во Вьетнаме атаковали обезьяны
Журналистка Жигалова рассказала, как во Вьетнаме на нее напали обезьяны
Журналистка и блогер Алена Жигалова (известная как Алена Блин!) сообщила, что во время отдыха во Вьетнаме в 2011 году на нее напали обезьяны. Об этом она рассказала в «Шоу Воли» на RuTube.
По словам Жигаловой, нападение произошло на острове обезьян в бухте Халонг. Она подошла к животным поближе, чтобы сделать фотографию, но те накинулись на нее, прыгнули на спину и на руки.
«У меня после этого нападения остались шрамы. Думала, что на отдыхе во Вьетнаме это был самый худший день в моей жизни», — призналась Жигалова.
Ранее блогер съела необычное блюдо на шоу Анастасии Ивлеевой. Жигаловой предложили полакомиться вареной морской свинкой или дать посмотреть личный телефон, журналистка сразу согласилась на первое условие.
В феврале россиянка стала жертвой нападения обезьяны во время отдыха на острове Бали. Животное прокусило ей руку, которая сильно распухла.