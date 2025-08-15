Нудисты отметили День Нептуна в Крыму танцем вокруг ребенка

Скандал разгорелся в Коктебеле из-за танцев, которые устроили на нудистском пляже. Группа обнаженных взрослых танцевала вокруг девочки, сообщил Telegram-канал «Mash на Волне».

Во время празднования Дня Нептуна толпа отдыхающих на пляже устроила шоу. Они разрисовали свои тела и затеяли флешмоб вокруг ребенка. Один из участников снимал происходящее на видео. Кадры танцев опубликовали в Сети.

В региональном МВД начали проверку. Полицейские выяснят, не были ли нарушены какие-либо законодательные нормы при проведении данного мероприятия.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил наказывать туристов за интим на пляже, также к ответственности следует привлекать и нудистов. Он напомнил, что пляж является общественным местом, поэтому «для занятий чем-то нужно выбирать свой дом».