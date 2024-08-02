В России призвали жестче наказывать туристов за секс на пляже

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил наказывать туристов за интим на пляже. Сексом надо заниматься дома, заявил он в интервью телеканалу «Краснодар» .

«Вызывает возмущение и удивление поведение отдельных жлобствующих туристов, которые превращают пляжи в место испражнения своей низменной похоти», — сказал он.

По мнению парламентария, к ответственности также необходимо привлекать и нудистов. Милонов напомнил, что пляж является общественным местом, поэтому «для занятий чем-то нужно выбирать лес» или свой дом.

Ранее пользователей социальных сетей привлек случай в Сочи. Отдыхающие заметили парочку туристов, занимавшихся сексом прямо на сапборде в море. Похожий случай произошел на пляже сочинского Дагомыса. Туристы запечатлели на камеры оргию двух мужчин и женщины. Также своего зрителя нашла и влюбленная пара, которая решила заняться сексом на пляже Екатеринбурга.