В России призвали жестче наказывать туристов за секс на пляже
Депутат Госдумы Милонов призвал ужесточить наказание за секс на пляже
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил наказывать туристов за интим на пляже. Сексом надо заниматься дома, заявил он в интервью телеканалу «Краснодар».
«Вызывает возмущение и удивление поведение отдельных жлобствующих туристов, которые превращают пляжи в место испражнения своей низменной похоти», — сказал он.
По мнению парламентария, к ответственности также необходимо привлекать и нудистов. Милонов напомнил, что пляж является общественным местом, поэтому «для занятий чем-то нужно выбирать лес» или свой дом.
Ранее пользователей социальных сетей привлек случай в Сочи. Отдыхающие заметили парочку туристов, занимавшихся сексом прямо на сапборде в море. Похожий случай произошел на пляже сочинского Дагомыса. Туристы запечатлели на камеры оргию двух мужчин и женщины. Также своего зрителя нашла и влюбленная пара, которая решила заняться сексом на пляже Екатеринбурга.