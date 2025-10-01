НПЗ загорелся в Ярославской области. Причиной ЧП стали не атаки дронов

Губернатор Евраев: пожар на НПЗ в Ярославской области не связан с атаками БПЛА

На нефтеперерабатывающем заводе в Ярославской области вспыхнул пожар. Он техногенного происхождения и не связан с беспилотниками, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Евраев.

«На территории нефтеперерабатывающего завода возникло возгорание. Жители были обеспокоены, что это мог быть результат вражеской атаки беспилотников. Но произошедшее с этим никак не связано», — написал он.

Сегодня атак беспилотников не зафиксировано, уточнил губернатор. Спецслужбы активно работают над устранением ЧП.

Ранее спасатели ликвидировали пожар на Афипском НПЗ после падения обломков дрона. Пламя охватило площадь в 30 квадратных метров. Обошлось без пострадавших. Также из-за падения дрона загорелся Краснодарский НПЗ. По данным Центра озеленения и экологии, загрязнения окружающей среды не произошло.