Новый выброс мазута произошел на побережье Анапы

Новые выбросы мазута обнаружили в Анапе на одном из участков побережья около устья реки Можепсин. Об этом сообщили в оперативном штабе Кубани.

«Новые выбросы нефтепродуктов после шторма обнаружили во время ежедневного утреннего мониторинга. Выявленные фракции мазута убирают в первую очередь», — написали в Telegram-канале оперштаба.

В районе Керченского пролива во время шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Из-за этого в море утекло около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Вследствие выбросов в Краснодарском крае, на Кубани и в Крыму ввели режим ЧС.

Ранее Росприроднадзор оценил ущерб от ЧП с танкерами с мазутом в Черном море в 84,943 миллиарда рублей.