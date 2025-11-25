Новости о падении младенца в кипящий суп в Одинцове опровергли: что случилось на самом деле

Мать в Одинцове не роняла младенца в кастрюлю с супом, на ребенка упал чайник

В Одинцове младенец опрокинул на себя чайник с кипятком и получил ожоги 30% тела. Подробности 360.ru рассказала мать пострадавшего Айгуль.

Изначально в СМИ появилась информация о том, что мама уронила ребенка в кастрюлю с супом, но эти новости оказались недостоверными.

«Ребенок потянул на себя недавно вскипевший чайник за шнур. Чайник стоял на кухонной мебели. Я ребенка кормила в то время, отвлеклась, что ли. Я хотела воду набрать в бутылочку, а столик его был недалеко от этой мебели. Я отвернулась на секунду. Даже не знаю, как это получилось. Он этот шнур потянул на себя, чайник на него вылился с горячей водой», — рассказала Айгуль.

Она добавила, что сразу же вызвала скорую — младенца отвезли в московскую больницу.

«Его вчера оперировали, 30% ожога, 10% были более глубокие, вчера его оперировали. Уже сутки прошли после операции, сделали пересадку кожи», — добавила мать.

Сейчас пострадавший находится в стабильном состоянии, вскоре его переведут в обычную палату.

По словам источника 360.ru, ребенок ползал по полу, когда опрокинул на себя чайник.

«Зацепил провод чайника, тот упал и облил его кипятком, 20% ожога тела, в больнице, состояние стабильное», — заключил он.