В Подмосковье мать уронила семимесячного сына в кастрюлю с кипящим супом

В Одинцовском районе Подмосковья в больницу экстренно доставили семимесячного мальчика, который получил тяжелейшие ожоги после того, как мать уронила его в кастрюлю с кипящим супом. Об этом сообщил Telegram-канал «112» .

По данным канала, трагедия произошла в Лесном городке. Женщина готовила еду, держа ребенка на руках. В какой-то момент младенец выскользнул и упал прямо в кастрюлю с кипятком. У малыша диагностировали ожоги до 90% поверхности тела.

Врачи борются за жизнь ребенка. Обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее двухлетний ребенок из России умер из-за укуса медузы в Малайзии. ЧП произошло на острове Лангкави.