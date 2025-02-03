Красноярского инвалида-колясочника оставили в подъезде за неуплату аренды

В подъезде дома № 9 на улице Королева в Красноярске третьи сутки подряд живет инвалид-колясочник. Об этом НГС24 сообщила местная жительница. По ее словам, мужчину без ног зовут Андрей, он оказался в подъезде из-за хозяйки мини-гостиницы, в которой жил.

«Я сегодня с ним разговаривала. Как он мне рассказал, он где-то снимал гостинку и сказал, что только за месяц не уплатил, и хозяйка забрала ключи и его выгнала. Я думаю, что хозяйка его сюда привезла», — рассказала женщина.

Собеседница издания добавила, что она обращалась за помощью в полицию, но там ей не смогли помочь.

Женщина обратилась в социальную защиту, где ей сообщили, что впервые слышат об этой истории. Однако жительница дома утверждает, что обращалась туда ранее. После звонка журналистов представители соцзащиты пообещали передать координаты мужчины в центр социального обслуживания в Свердловском районе.

Корреспондент NGS24.RU пообщался с Андреем. Мужчина рассказал, что два года назад он потерял ноги из-за болезни, связанной с закупоркой сосудов. С тех пор он жил в съемном жилье, получает пенсию и пособие как инвалид и оплачивал аренду из этих средств.

«Но 15 января он должен был внести очередной платеж за аренду, но не смог. Хозяйка подождала еще 10 дней и 25 января выселила его», — сообщили авторы материала.

Андрей рассказал, что жильцы дома помогают ему, кормят его, а управдом пытается найти ему место. Он сообщил, что к ним в подъезд уже приезжали представители власти и сказали, что не могут забрать его, так как все дома-интернаты для инвалидов переполнены.

В городском отделении полиции сообщили NGS24.RU, что мужчина проживал в комнате в общежитии на улице Семафорной. В подъезд дома на улице Королева он приехал самостоятельно. Информация о том, что его туда привезла хозяйка жилья, не соответствует действительности.

«Ранее он уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. Очевидцы говорили, что он жил в сквере. Ему предлагали проехать в реабилитационный центр на Щербакова, но он отказался, — уточнили в МВД.

Ранее жительница Пензенской области украла у инвалида все его накопления. У 63-летнего мужчины пропали 60 тысяч рублей, которые он отложил на установку водопровода весной. Он заподозрил, что кражу совершила его соседка, которая помогала ему по хозяйству. Позже женщина созналась, что взяла деньги.