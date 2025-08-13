Подросток на Алтае случайно застрелил из пневматики 11-летнюю девочку
В Заринском районе Алтайского края 13-летний подросток случайно застрелил 11-летнюю девочку из пневматической винтовки. Об этом сообщили в пресс-службе СУСК по региону.
По данным следствия, накануне вечером школьник выстрелил в забор. Отскочившая пуля рикошетом попала в шею девочке, стоявшей неподалеку. От полученного ранения она скончалась в машине скорой помощи.
Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Расследование взяла на контроль краевая прокуратура, которая тоже проводит собственную проверку.
Ранее в Свердловской области 15-летний подросток до смерти забил друга за сломанные наручные часы. Он сам вызвал скорую помощь, но спасти пострадавшего уже не смогли.
