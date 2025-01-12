Новогодняя гирлянда спалила жилой дом в Кургане

Пожар произошел в жилом доме на Гранатовой улице, причиной ЧП стала новогодняя гирлянда. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Огонь вспыхнул, когда отец семейства гулял с детьми, а мать занималась хозяйством. Женщина поздно почувствовала запах гари. Когда разгорелся пожар, она успела выбраться из дома через окно.

«Спасателям пришлось вручную перетаскивать хозяйское авто подальше от огня: ключи остались в доме», — отметили в пресс-службе.

Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Ликвидацией пожара занимались 27 спасателей и семь единиц техники. В МЧС добавили, что в доме не было пожарного извещателя.

Ранее пожар произошел на крыше психбольницы в Яхроме. Спасатели эвакуировали из здания четырех человек — рабочих, которые занимались ремонтом. По данным Минздрава Подмосковья, медицинская помощь спасенным строителям не потребовалась. Пациентов в горевшем корпусе медучреждения не было.