Новогодняя елка вспыхнула у магазина в Центральном округе Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru.
Праздничное дерево загорелось в Мещанском районе на Переяславской улице недалеко от дома № 15.
«Есть угроза людям», — сообщил источник.
На место выехали пожарные.
Ранее в 4-м Верхнем Михайловском проезде Москвы загорелось двухэтажное общежитие. Из здания эвакуировали 30 человек. Информации о пострадавших не поступало. Пламя охватило 40 «квадратов» и распространилось на кровлю.
До этого пожар произошел в историческом здании на Страстном бульваре. Очаг возгорания оказался в ресторане.
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Новогодняя елка вспыхнула у магазина в Москве
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