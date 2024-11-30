Новогодняя елка вспыхнула у магазина в Москве

Новогодняя елка вспыхнула у магазина в Центральном округе Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru.

Праздничное дерево загорелось в Мещанском районе на Переяславской улице недалеко от дома № 15.

«Есть угроза людям», — сообщил источник.

На место выехали пожарные.

Ранее в 4-м Верхнем Михайловском проезде Москвы загорелось двухэтажное общежитие. Из здания эвакуировали 30 человек. Информации о пострадавших не поступало. Пламя охватило 40 «квадратов» и распространилось на кровлю.

До этого пожар произошел в историческом здании на Страстном бульваре. Очаг возгорания оказался в ресторане.