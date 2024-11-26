Пожар вспыхнул в одном из домов на Страстном бульваре в Москве. О ЧП сообщил источник 360.ru.
На первом этаже здания находится ресторан. Ранг пожара и точная площадь распространения огня уточняются.
Прибывшие специалисты пытаются на допустить перехода пламена на второй этаж, добавил собеседник 360.ru.
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Пожар вспыхнул в историческом здании на Страстном бульваре в Москве
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