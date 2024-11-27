Из горящего общежития на юге Москвы эвакуировали 30 человек

Двухэтажное общежитие вспыхнуло вечером 27 ноября в 4-м Верхнем Михайловском проезде Москвы. Как сообщил источник 360.ru, из здания эвакуировали 30 человек.
Как уточнил источник, о помощи просили жильцы со второго этажа. Информация о пострадавших не поступала.
«Из двух окон открытое горение, густой черный дым», — сказал собеседник издания.
Огонь охватил 40 «квадратов» и распространяется на кровлю. Причины возгорания неизвестны. Специалисты создали штаб пожаротушения.
Ранее пожар вспыхнул в историческом здании на Страстном бульваре в Москве. Очаг возгорания находился в ресторане. Сведения о пострадавших не поступали.
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