Норвежцы не помогли российским морякам из-за другого спасательного судна

Oslo Bulk: норвежцы не помогли морякам РФ, так как к ним шло другое судно

Норвежское судно не взяло на борт российских моряков с терпящего бедствие Ursa Major, так как к ним направлялся другой спасательный корабль. Об этом сообщила компания Oslo Bulk .

«Спасательная операция проводилась Морским спасательно-координационным центром в Картахене (MRCC; Испания), который отвечает за такие операции в этом районе», — заявили представители фирмы.

MRCC приказала капитану не брать на борт российский экипаж, так как их спасательный корабль уже находился в пути к месту происшествия. Шлюпку россиян закрепили к Oslo Carrier 3 до прихода судна спасателей.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов не исключил суд над норвежскими моряками. Военкор Александр Коц уличил экипаж в «подлом нарушении» главного закона моря. Потомки великих викингов превратились «в корабельных крыс», заявил журналист.