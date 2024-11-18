Норовирус 2-го типа выявили у заболевших детей в московской школе

Врачи выявили РНК норовируса 2-го типа у заболевших детей в столичной школе № 1512. Об этом 360.ru сообщили в управлении информационной политики и связей с общественностью департамента образования и науки Москвы.

Директор школы Елена Дегтярева отметила, что Роспотребнадзор приостановил образовательную деятельность в учебном заведении после нескольких случаев кишечной инфекции. На момент закрытия корпуса в поликлинику обратились 30 человек из 12 разных классов.

«Всем обратившимся в поликлинику оказана необходимая помощь амбулаторно. Течение заболевания легкое, дети идут на поправку», — отметили в учебном заведении.

Специалисты взяли для тестов воду из всех кулеров, суточную норму питания, смывы поверхностей и анализы у сотрудников школы и работников пищеблока, контактирующих с детьми. ПЦР-тест воды из кулеров на определение возбудителя заболевания дал отрицательный результат, как и результаты анализов сотрудников школы. На время карантина в школе организовали дистанционное обучение.

Telegram-канал Mash сообщал, что около 50 детей отравились в московской школе № 1512, предположительно, водой из кулера. Родители написали заявление в прокуратуру.