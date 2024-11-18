Около полусотни детей отравились в московской школе

Порядка 50 детей отравились в московской школе № 1512, предположительно, водой из кулера. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

В каждом из классов выявили минимум по одному ученику, зараженному норовирусом. В итоге учебное заведение закрыли на карантин.

Родители заболевших рассказали, что впервые дети пожаловались на плохое самочувствие еще на прошлой неделе. При этом педагогический состав не предпринял никаких мер и не позволил забирать детей домой.

Сами ученики отметили, что вода из кулера изначально имела плохой вкус с подозрительным ароматом. Родители обвинили в ситуации руководство школы и поставщиков воды. Теперь проблемой займется прокуратура, столичный СК также завел уголовное дело по статье «Оказании услуг, не соблюдающих требования безопасности».

Ранее число взрослых и детей, отравившихся в школьной столовой в Новочебоксарске, увеличилось до 205 человек.