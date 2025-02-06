Подозреваемая в убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова была «хорошей девочкой». Об этом 360.ru сообщила ее знакомая.

«Раньше была нормальная, хорошая девочка, давно я ее видела уже очень. У нее есть сын, мальчик шести лет. Нормальная девочка, я не знаю что сейчас с ней, может быть, она правда попала в плохую компанию, не знаю. Училась на юриста», — рассказала девушка.

В убийстве самарского экс-мэра заподозрили его внучку, ее арестовали 5 февраля. О гибели Тарханова и его жены стало известно накануне вечером. Обоих убили около месяца назад, законсервировав тела.

Делом заинтересовался председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Рн поручил доложить ему о ходе расследования. Следователи рассматривают разные версии случившегося. Специалистам предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.