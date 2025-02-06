В СК объявили, кого будут проверять на причастность к убийству экс-мэра Самары и его жены

СК: жительницу Самары проверят на причастность к убийству двух родственников

В Самаре местную жительницу заподозрили в убийстве двух родственников: экс-мэра города и его жены. Об этом сообщила пресс-служба СК.

Следователи рассматривают разные версии случившегося и устанавливают все обстоятельства. Делом заинтересовался председатель СК Александр Бастрыкин, он поручил доложить ему о ходе расследования.

По данным СУ СК по Самарской области, 31 января к правоохранителям обратился мужчина с заявлением о пропаже своего друга. В последний раз он и его жена выходили на связь в конце декабря.

«В настоящее время на причастность к совершению преступления проверяется внучка бывшего мэра, в отношении которой судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — заявили в пресс-службе.

Накануне в Самарской области задержали подозреваемых в убийстве пенсионера. Тело мужчины нашли в частном доме. Преступники похитили металлический сейф и сотовый телефон жертвы.