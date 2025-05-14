Ночная бойня в Карелии. Момент побега стрелка попал на видео

Источник 360.ru: на видео сняли побег убийцы из Питкяранта

В карельском Питкяранте мужчина застрелил посетителя бара. Кадры побега стрелка с места убийства прислал источник редакции 360.ru.

Конфликт в одном из баров города Питкяранта произошел в ночь на 14 мая. В ходе ссоры один из посетителей достал травматический пистолет и выстрелил в грудь своему оппоненту.

Пострадавший — 36-летний местный житель — скончался до прибытия скорой помощи.

Нападавший скрылся с места преступления. На его поимку бросили силы ОМВД и Росгвардии. Уже в течение нескольких часов полицейские вышли на его след — мужчину обнаружили во дворе на улице Ленина.

При задержании он оказал сопротивление, начал стрелять по правоохранителям и забаррикадировался в гараже, сообщала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Правоохранителям удалось быстро обезвредить злоумышленника. Его переправили в отделение.

В ближайшее время его передадут следственным органам для проведения процессуальных действий.

По факту убийства власти уже возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Личность задержанного установлена, ему 31 год.

Ранее неизвестный открыл стрельбу в киевском отеле.