Неизвестный открыл стрельбу в одном из отелей в Киеве

В одном из отелей в Киеве открыли стрельбу. Об этом сообщила пресс-служба полиции города.

«Сообщение о стрельбе поступило в полицию сегодня около 07:30. На место происшествия были немедленно направлены наряды полиции и введена специальная полицейская операция», — заявили в ведомстве.

Стрелявшего задержали, в результате ЧП никто не пострадал. Сейчас на месте происшествия работают правоохранители. Обстоятельства произошедшего выясняют.

Ранее пьяные наемники ВСУ устроили стрельбу в Херсоне. Все началось с того, что между двумя компаниями иностранных военных начался конфликт, когда они отдыхали в кафе «Березка» возле Днепровского рынка. В группе были англоязычные и франкоязычные боевики.

Сначала между ними была словесная перепалка, а потом ссора переросла в перестрелку. В результате пострадали четыре человека, их увезли на скорой.