Автомобили и жилые дома получили повреждения в Севастополе из-за атак БПЛА

Обломки сбитых беспилотников, атаковавших Севастополь, повредили стекла в четырех домах. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале .

За минувший вечер и ночь ВСУ атаковали город трижды. Военные, ПВО и мобильные огневые группы успешно отразили все налеты. В районе мыса Херсонес, Омеги, Северной стороны, Инкермана и Балаклавы сбили 20 беспилотников.

«От осколков сбитых БПЛА пострадало два автомобиля. В одном из МКД разбито стекло на балконе. В трех частных домах разбито три окна, посечены фасады домов», — написал губернатор.

В районе Орловки из-за обломков сбитого дрона загорелась трава и кустарники на площади 200 квадратных метров. Спасатели Севастополя полностью потушили пожар.

Накануне над Севастополем уничтожили 14 беспилотников. Один из дронов средства радиоэлектронной борьбы посадили на дорогу рядом с остановкой общественного транспорта. Обошлось без пострадавших.