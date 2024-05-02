Эксклюзив 02 мая 2024, 16:39 «Никто подумать не мог». Директор — о школьнице из Лотошина, выкинувшей котенка из окна Директор школы Матюкина: убившая котенка девочка не была замечена в жестокости Соцсети

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Школьница, которая вместе с приятелем сбросила котенка с четвертого этажа, раньше не была замечена в подобных скандалах, растет в полной обеспеченной семье, представляет школу на спортивных соревнованиях. Об этом 360.ru рассказала директор Лотошинской СОШ № 1 Александра Матюкина.

По ее словам, с девочкой и ее родителями работают правоохранительные органы, «пока инцидент рассматривается».

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«Она нормальный ребенок, участвует в спортивных соревнованиях, команда выигрывает. Она в команде спортсменов, которые представляют школу далеко за ее территорией и территорией муниципального округа. Замечена в подобном ранее не была. <…> Никто об этом даже подумать не мог, что такое может случиться», — посетовала директор.

По словам Матюкиной, в семье девочки нет «никаких наркоманов и пьяниц».

«Никто ничего не поясняет, она тоже», — добавила собеседница 360.ru.

Школьница и ее друг выкинули животное из окна на козырек дома, а когда выяснилось, что котенок еще жив, решили добить его. Сотрудники МВД проводят проверку по факту происшествия.