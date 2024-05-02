Скинули с четвертого этажа. В Подмосковье подростки жестоко расправились с котенком | 360°

Происшествия 02 мая 2024, 14:39 Скинули с четвертого этажа. В Подмосковье подростки жестоко расправились с котенком Подростки в поселке Лотошино убили котенка, сбросив его с четвертого этажа Соцсети

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В Московской области двое подростков жестоко расправились с котенком, выбросив его с четвертого этажа на козырек дома. Дети сняли происходящее на видео, рассказала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале.

Она уточнила, что инцидент произошел в Лотошине.

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«Когда оказалось, что кот еще жив, подростки решили его добить. Откуда в детях столько жестокости? Обратимся в правоохранительные органы по этой ситуации», — сообщила Мизулина.

Сотрудники полиции организовали проверку по факту случившегося. Во время мониторинга в Сети полицейские ОМВД по городскому округу Лотошино нашли ролик, на котором запечатлено жестокое обращение с животным.

«Сотрудниками полиции выясняются все обстоятельства произошедшего. Устанавливаются участники инцидента, действиям которых будет дана правовая оценка», — сообщили правоохранители.

Подобный случай ранее произошел в Турции. Местный житель до смерти забил кота Эроса. Живодеру дали тюремный срок. Дело получило такой резонанс, что в него вмешался президент Реджеп Тайип Эрдоган.