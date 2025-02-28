Охранник промзоны в Коломне не слышала криков при нападении на полицейских

В момент нападения неадеквата на полицейских в промзоне Коломны не было слышно громких криков. Об этом 360.ru рассказала охранник объекта Валентина.

«Не было крика никакого, ничего не было слышно. Единственное, мы смотрели по камерам, но до того места они не достают. Я тут охранник, первый день вот вышла», — сказала она.

В Коломне вооруженный ножом и арматурой 48-летний мужчина напал на сотрудников полиции, остановивших его для проверки документов по ориентировке.