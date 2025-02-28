«Никакого крика не было». Охранник в Коломне — о нападении на полицейских

Охранник промзоны в Коломне не слышала криков при нападении на полицейских

В момент нападения неадеквата на полицейских в промзоне Коломны не было слышно громких криков. Об этом 360.ru рассказала охранник объекта Валентина.

«Не было крика никакого, ничего не было слышно. Единственное, мы смотрели по камерам, но до того места они не достают. Я тут охранник, первый день вот вышла», — сказала она.

В Коломне вооруженный ножом и арматурой 48-летний мужчина напал на сотрудников полиции, остановивших его для проверки документов по ориентировке.

Во время разговора с правоохранителями мужчина достал кухонный нож и ударил им полицейского в ногу, а второго силовика — по руке железной трубой. Неадеквата оперативно задержали.

Коломенская городская прокуратура взяла расследование уголовного дела под свой контроль и в ближайшее время направит в суд ходатайство для избрания подозреваемому меры пресечения.

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