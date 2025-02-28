Вооруженный ножом и арматурой мужчина напал на полицейских в Коломне

Напавшего с ножом и арматурой на полицейских в Коломне задержали

Уголовное дело о применении насилия в отношении представителей власти завели подмосковные следователи против 48-летнего мужчины, напавшего с ножом и арматурой на полицейских в промзоне Коломны. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

В ведомстве уточнили, что оперативники остановили мужчину для проверки документов в рамках оперативных мероприятий, проводимых по ориентировке.

«В ходе разговора мужчина достал кухонный нож и нанес им удар полицейскому в ногу, затем он вытащил из пакета арматурную палку и ударил второго полицейского по руке», — отметили в пресс-службе.

Напавшего на полицейских оперативно задержали и направили на медицинское освидетельствование, после которого его доставят на допрос к следователю.

Пресс-служба прокуратуры Московской области уточнила, что мужчина напал на полицейских в пятницу, 28 февраля в районе промзоны на проспекте Кирова в Коломне. По данным ведомства, предъявить свои документы мужчина отказался и вместо этого напал на оперативников.

Коломенская городская прокуратура взяла под контроль ход и расследование уголовного дела и в ближайшее время подаст ходатайство в суд для избрания подозреваемому меры пресечения.

В минувшую среду, 26 февраля, сотрудники полиции задержали 27 человек в деревне Ермолино Дмитровского городского округа за сопротивление при задержании правонарушителя.

В пресс-службе подмосковного главка МВД заявили, что оперативные работники прибыли для задержания уроженца Дагестана, который нарушал общественный порядок. Когда его сажали в машину для доставки в отдел, знакомые задержанного напали на правоохранителей в попытке отбить приятеля.