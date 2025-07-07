Самолет из Волгограда в Санкт-Петербург отменили спустя более 12 часов задержки

Пассажиры рейса Волгоград-Санкт-Петербург почти сутки ждали в аэропорту своего вылета, а потом их полет отменили. Об этом они рассказали 360.ru.

Проблемы в работе аэропортов не обошли стороной и Волгоград. Накануне в 12:50 часов по местному времени оттуда должен был вылететь самолет до аэропорта Пулково в северной столице. Однако рейс неоднократно переносили.

«Примерно каждый час рейс переносили все дальше и дальше. Ближе к часу ночи рейс перенесли на 4:30, а после отменили вовсе», — рассказали пассажиры.

По словам людей, которые не смогли вовремя вылететь из Волгограда и тех, чьи поездки и вовсе отменили, пассажирам выдали ваучеры горячее питание. В аэропорту началась толкучка, все сидячие места были заняты. Ожидающим свой рейс пришлось размещаться на полу или на асфальте у входа в аэропорт.

«В зону вылета до начала регистрации, естественно, никого не пускали. Сейчас в аэропорту до сих пор куча задержек», — заключили пассажиры.

Ранее аналитики заявили, что транспортный коллапс и сбои в расписании российских аэропортов могут обойтись авиакомпаниям в 20 миллиардов рублей.