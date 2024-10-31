«Ничего не говорят». Родственники жильцов взорвавшегося дома в Черкесске пришли к месту ЧП

Видео 360.ru: на месте обрушения дома в Черкесске собрались родственники жильцов

У частично рухнувшего дома в Черкесске, где произошел взрыв газа, собрались родственники жильцов. Видео с места появилось в распоряжении 360.ru.

«Вот четвертый этаж, то, что разрушено, там живет моя невестка, сейчас там ее мама, ее сын находятся», — рассказала одна из присутствующих Светлана.

По ее словам, близкие, скорее всего, ночевали дома. О них пока ничего не известно.

«Ничего не говорят, молчат. <…> Я невестке звонила утром, когда узнала, она не взяла телефон. С тех пор ничего не знаем», — поделилась женщина.

У еще одной горожанки в поврежденном доме находилась свекровь.

«Пятый этаж взорвался, там свекровь и золовка моя и ее сыновья», — поделилась женщина.

Пока неизвестно, живы ее родственники или нет.

«Не знаю, только начали разбирать [завалы]», — добавила она.

Прокуратура Черкесска организовала проверку по факту взрыва газа в жилом доме. Специалисты оценят соблюдение требований законодательства, регламентирующего порядок эксплуатации газового оборудования.

«На место происшествия для координации действий выезжали прокурор карачаево-Черкесской Республики Олег Жариков и прокурор города Черкесска Алексей Мухин», — сообщили в ведомстве.

Взрыв в доме в Черкесске прогремел рано утром 31 октября. Спасатели извлекли из-под завалов еще двух погибших.