В Черкесске растет число жертв взрыва газа. Тела еще двух погибших нашли под завалами

Тела еще двух погибших нашли под завалами дома в Черкесске

Спасатели извлекли из-под завалов тела еще двух погибших при взрыве газа в Черкесске. Об этом заявили в пресс-службе МЧС.

Взрыв газа и частичное обрушение в пятиэтажном доме произошли рано утром 31 октября. На месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы.

По факту случившегося уже возбудили уголовное дело. Местные жители отмечали, что взрыв, скорее всего, произошел в квартире, где жила пожилая женщина, которая не пускала к себе сотрудников газовой службы. Официально эти данные подтверждены не были.