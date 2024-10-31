В Черкесске растет число жертв взрыва газа. Тела еще двух погибших нашли под завалами

Спасатели извлекли из-под завалов тела еще двух погибших при взрыве газа в Черкесске. Об этом заявили в пресс-службе МЧС.
Взрыв газа и частичное обрушение в пятиэтажном доме произошли рано утром 31 октября. На месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы.
По факту случившегося уже возбудили уголовное дело. Местные жители отмечали, что взрыв, скорее всего, произошел в квартире, где жила пожилая женщина, которая не пускала к себе сотрудников газовой службы. Официально эти данные подтверждены не были.
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