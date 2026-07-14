«Ни вдохнуть, ни выдохнуть не мог». Россиянин выпил уксус во время конкурса в баре

В Приморье мужчина выпил уксус во время конкурсе в баре

Житель Приморского края получил химический ожог после участия в конкурсе в баре в селе Андреевка. О ситуации пострадавший рассказал 360.ru.

ЧП произошло во время открытия сезона в Laptev Bar, где посетителям предложили угадать содержимое рюмки.

«Я участвовал в конкурсе, в рюмке оказался уксус. Вот я стопку уксуса и выпил», — пояснил собеседник 360.ru.

По словам мужчины, практически сразу после этого ему стало плохо. Местный житель попросил друзей вызвать скорую помощь.

«Сразу почувствовал, что задыхаюсь. Я ни вдохнуть, ни выдохнуть не мог. Побежал в туалет, пытался умыться водой, но это не помогло. Потом выбежал на улицу и попросил друзей вызвать скорую», — отметил он.

Пострадавшего госпитализировали и поместили в реанимацию, где он провел сутки под наблюдением врачей. Сейчас мужчина проходит лечение амбулаторно и ожидает повторного обследования.

«Врач-реаниматолог сказал, что было бы два расклада: либо я задохнулся бы, либо у меня отказали бы почки», — заключил пострадавший.

Расследованием ситуации занялись полиция и Следственный комитет. В прокуратуре Приморского края сообщили о начатой проверке законности работы заведения. Выпивший уксус мужчина добавил, что попытки прийти к соглашению с руководством бара ни к чему не привели.

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