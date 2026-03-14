Двое детей отравились в московском кафе «Ебидоеби»

В кафе «Ебидоеби» на Новокузьминской улице в Москве отравились два ребенка. После обеда у девочек девяти и 12 лет несколько дней болел живот и была диарея, сообщила их мать телеграм-каналу Shot .

По словам женщины, она заказала онигири с креветкой и роллы «Филадельфия с лососем». Симптомы появились через несколько часов. Сейчас дочки поправились, москвичка готовит обращение в Роспотребнадзор.

Она также отметила, что еще в заведении обратила внимание на грязные столы — официантка предложила пересесть, но чистого места не нашлось. Другие посетители жалуются на антисанитарию, неприятный запах и долгое ожидание.

Ранее в Москве уже закрывали другой суши-бар этой сети из-за антисанитарии — тогда изъяли 102 килограмма продукции. Еще одну точку оштрафовали за риск кишечных инфекций. В «Ебидоеби» ситуацию пока не комментировали.