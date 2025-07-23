Невкусная еда и ржавая вода. В миасском детском лагере отравились почти 30 детей

Детей в оздоровительном лагере на озере Еланчик в Челябинской области кормили невкусной едой и часто оставляли без питьевой воды. Об этом 360.ru рассказала мать одной из отравившихся девочек Елена.

В детском лагере в Миассе произошла вспышка кишечной инфекции — симптомы отравления появились у 28 воспитанников. Собеседница 360.ru отметила, что ее дочь заболела примерно 19 июля. Девочка пожаловалась, что у нее очень сильно болит живот и просилась домой.

«Она ревет, говорит: „Забери меня“. Отвели ее в здравпункт. Там человек 30. <… > У нее живот очень сильно болел. Такая слабость, что даже не могла встать», — сообщила Елена.

По ее словам, дочь говорила, что часто находила в еде волосы, а постельное белье было грязным.

«Она еще мне жаловалась, что из кранов течет ржавая вода, невозможно даже зубы почистить, и что у них постоянно в кулере нет воды. <… > Постель как будто бы не меняли: жвачки приклеены к простыне, волосы. Подушку переворачиваешь — на наволочке пятно огромное желтое», — добавила женщина.

В связи с массовым отравлением Следственный комитет возбудил уголовное дело. Работу лагеря приостановили, семьям вернули деньги за путевки. После вспышки инфекции в учреждении усилили санитарные меры и начали проверку соблюдения норм при организации питания.