Почти 30 детей отравились в лагере в Челябинской области

СК возбудил дело после вспышки инфекции в челябинском лагере

В детском оздоровительном лагере «Аленушка» на озере Еланчик в Челябинской области произошла вспышка острой кишечной инфекции. По данным регионального СК , заболевшими оказались дети в возрасте от семи до 16 лет.

После массовых жалоб на самочувствие следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

В пресс-службе Южно-Уральской железной дороги сообщили, что в ночь на 22 июля 28 детей обратились к врачам, пятерых госпитализировали, остальных поместили в изолятор лагеря, где им оказывают помощь. Состояние детей удовлетворительное.

Деятельность лагеря временно приостановили. Руководство решило досрочно завершить смену и вернуть родителям деньги за путевки. В учреждении усилили санитарные меры и начали проверку соблюдения норм при организации питания. Следователи выясняют причины и условия, приведшие к массовому заболеванию.

Ранее в Дагестане арестовали директора местного ЖКХ после массового отравления более 270 человек, преимущественно детей. Причиной стала зараженная водопроводная вода.