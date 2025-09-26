Режим повышенной готовности ввели в городе Абаза Республики Хакасия из-за массового нашествия медведей. Мэр Валентина Филимонова сообщила, что хищники не первый день подходят к населенному пункту и для их отпугивания организовали круглосуточное дежурство.

Только за последние два дня в диспетчерскую службу города от жителей поступили четыре сообщения о появлении медведей. По каждому сигналу выезжала вооруженная группа для обхода участков.

Житель Абазы Александр в комментарии 360.ru заявил, что нападений медведей в самом городе не было, но четырех лесных обитателей, подошедших к жилым домам на окраине, застрелили.

«В тайге нет орехов и ягод, неурожайный год, поэтому медведи и поперли. Тут дачные поселки, яблоки, а медведи голодные», — рассказал он.

По словам Александра, еще одним фактором, который погнал зверей к людям, стала их большая численность: в условиях неурожая еды на всех не хватает. Он добавил, что для охраны города выставили посты из бойцов Росгвардии и местных охотников.

«Силовики с автоматами, охотники с карабинами. Ведут круглосуточное наблюдение», — подчеркнул Александр.

Местный житель добавил, что родился и вырос в Абазе и помнит, что в неурожайные годы медведи приходили и раньше, но такого количества хищников не было никогда.

С нашествием медведей также столкнулись жители Сахалина. Косолапые не просто вышли к людям, а начали разорять дачные домики в поисках еды. Они добрались даже до столицы региона, где оккупировали биатлонный комплекс.

Мэр Петропавловска-Камчатского Евгений Беляев ввел в городе режим повышенной готовности из-за медведей, которые начали заходить в город. Он призвал руководство детских садов и школ усилить меры безопасности на прилегающих территориях и организовал круглосуточное дежурство.