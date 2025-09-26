В Петропавловске-Камчатском ввели особый режим из-за нашествия медведей

В Петропавловске-Камчатском объявили режим повышенной готовности в связи с учащением происшествий с медведями. Об этом заявил мэр города Евгений Беляев в Telegram-канале .

«В последние сутки зафиксированы несколько звонков в оперативные службы с сообщениями о медведях. Все звонки отработаны», — подчеркнул он.

По словам главы города, усилили оперативные группы, которые постоянно обрабатывают сообщения о выходе медведей в город. Также организовали круглосуточное взаимодействие между оперативными службами и полицией.

Руководству детских садов и школ поручили усилить меры предосторожности на прилегающих к учреждениям территориях, провести родительские собрания, посвященные вопросам безопасности детей.

«Случаи выхода медведей в этот период относительно закономерны в связи с тем, что наш город расположен в окружении дикой природы — естественной среды обитания диких животных», — напомнил Беляев.

Ранее медведь напал на жительницу Петропавловска-Камчатского. После ЧП женщина умерла в больнице.