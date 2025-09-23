«Ходят как к себе домой»: жители Сахалина пожаловались на визиты медведей

Северные и южные районы Сахалина столкнулись с массовым выходом медведей к людям. Бурые хищники оккупировали дачные участки, а также заняли биатлонный комплекс столицы региона. Об этом 360.ru рассказали местные жители.

Владелец дачного участка на Охотской трассе заявил, что постоянно живущие в СНТ пенсионеры боятся днем идти на дальнюю остановку из-за выходящих из леса медведей.

«В этом году они просто ошалели. Ходят как к себе домой. Весь август медведи приходили по ночам, на участки, кому-то двери ломали, кому-то — забор, а сейчас выходят даже днем», — подчеркнул он.

Живущий в областной столице мужчина заявил, что лесные хищники начали заходить прямо в городскую черту и уже заняли биатлонный комплекс, где раньше занимались местные школьники.

«На тренировки детей не пускают из-за медведей. Также их видели в Ботаническом саду Южно-Сахалинска за забором дома мэра», — добавил он.

По словам жителей, медведей из леса гонит голод из-за перекрытия нерестовых рек и роста общей популяции хищников.

«У медведиц высокая плодовитость, приносят по три медвежонка. Регулирования численности со стороны Министерства охоты нет, а обычным охотникам они не интересны из-за дорогой лицензии и патронов», — пояснил один из местных специалистов.

Он добавил, что медведи размножаются, уйти им с острова некуда, поэтому идут к людям за едой.

Самая тяжелая ситуация сложилась в Охе, где медведи заняли центр населенного пункта. Жители подчеркнули, что раньше появление хищников были единичными, а нападения — еще более редкими.

Областное управление СК сообщило о нападении медведя на женщину в лесном массиве села Лагури Охинского района. Погибшая собирала ягоды, когда на нее напал хищник. Криминалисты организовали доследственную проверку для оценки работы ответственных органов контроля и популяции хищников.

В конце июня сахалинское МЧС сообщило о нападении медведя на группу людей. От лап хищника два человека погибли, трое спаслись, но получили ранения.