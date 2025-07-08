Нетрезвый мужчина в Кирове угрожал компании подростков ножом

В Кирове пьяный мужчина угрожал ножом подросткам, требуя, чтобы они разошлись по домам. Видео с места ЧП оказалось в распоряжении 360.ru.
По данным источника, происшествие случилось ночью. На улице Романа Ердякова отдыхала компания несовершеннолетних. В какой-то момент к ним подошел нетрезвый мужчина и потребовал разойтись по домам. В руках он держал нож и стал угрожать.
Ранее в приморском городе Находка подросток выстрелил в глаз 13-летнему школьнику. К полицейским обратился отец пострадавшего мальчика. По его словам, происшествие случилось на парковке. Подросток стрелял из предмета, похожего на пистолет. Полицейские начали оперативно-разыскные мероприятия.
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