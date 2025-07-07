Подросток выстрелил в глаз 13-летнему школьнику в Приморье

В приморском городе Находка подросток выстрелил 13-летнему мальчику в глаз из предмета, похожего на пистолет. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по региону.

К правоохранителям обратился отец пострадавшего. Происшествие случилось на парковке на улице Дзержинского.

«Полицейские осуществляют комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление обстоятельств инцидента и личности подростка, причинившего телесные повреждения потерпевшему», — заявили в полиции.

Ранее подросток в Санкт-Петербурге угрожал мужчине пистолетом. Мальчик находился вместе со сверстниками в кафе и вступил в конфликт с посетителем. В какой-то момент достал предмет, похожий на ружье. В итоге оппонент пожаловался правоохранителям. На следующий день школьника задержали. Выяснилось, что пистолет был игрушечный.