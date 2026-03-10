Неслись без сирены на красный свет. Платная скорая помощь сбила школьниц в Москве

В Москве у станции метро «Новаторская» утром 10 марта произошло ДТП. Машина платной скорой помощи сбила двух школьниц на регулируемом пешеходном переходе. Мать одной из пострадавших рассказала 360.ru, что медики неслись на красный свет с выключенной сиреной.

Девочки восьми и 10 лет, по ее словам, переходили дорогу на зеленый свет. Они не заметили машину скорой помощи из-за пробки и отсутствия звукового сигнала.

«Ехала скорая по спецполосе без сирены на красный, без больного внутри кареты», — сказала она.

Обеих пострадавших увезли в больницу. Старшая девочка отделалась ушибами и ссадинами, потому что ее ударило по касательной. У младшей диагностировали ссадины, ушибы, гематомы, сотрясение, переломы руки и ключицы.

«Маленькую откинуло от удара машины скорой на метр. Она ненадолго отключилась», — заявила женщина.

Ранее в Твери машина скорой помощи столкнулась с иномаркой, поворачивавшей на разрешающий сигнал светофора. Погиб один человек, семеро пострадали.