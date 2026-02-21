Водитель иномарки погиб в ДТП со скорой помощью в Твери

В Твери водитель кроссовера погиб в аварии с машиной скорой помощи, еще семь человек получили травмы. Кадры с места аварии оказались в распоряжении 360.ru.

В региональной Госавтоинспекции сообщили, что ДТП произошло 21 февраля на Бурашевском шоссе. По предварительным данным, автомобиль скорой помощи с включенными спецсигналами ехал со стороны Крупского путепровода и столкнулся с Kia Sportage, который поворачивал налево с улицы Тургенева на разрешающий сигнал светофора.

Водитель иномарки погиб на месте. Пострадали семь человек, среди них 10-летний ребенок. Правоохранители выясняют причины аварии.

