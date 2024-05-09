Несколько серьезных ДТП произошло в ночь на 9 мая в Москве из-за непогоды | 360°

Происшествия 09 мая 2024, 10:09 Несколько серьезных ДТП произошло в ночь на 9 мая в Москве из-за непогоды Дептранс Москвы: три серьезные аварии произошли в ночь на 9 мая из-за непогоды РИА «Новости»

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В ночь на 9 мая в Москве произошли ДТП на Московском скоростном диаметре (МСД), внешней стороне МКАД и Можайском шоссе. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.

Первая массовая авария произошла на Можайском шоссе, 45б, вторая — на 81-м километре МКАД, третья — в районе Дмитриевской улицы, 23. В ведомстве уточнили, что в трех случаях столкнулись несколько автомобилей.

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Сильный снегопад накрыл Москву накануне. Все службы столицы находились в режиме повышенной готовности. Власти попросили жителей быть внимательными, выходя на улицу.

В городе повалило 11 деревьев, в результате чего повреждения получили два автомобиля. Синоптик Татьяна Позднякова предупреждала об аномальной погоде в Москве. По ее словам, потепления можно ждать во второй декаде мая.

Ранее 360.ru писал о массовой аварии на МКАД, где столкнулись 15 легковушек и два грузовика.