Аномальная погода. Синоптик рассказала, когда в Москве растает снег | 360°

Эксклюзив 07 мая 2024, 17:09 Аномальная погода. Синоптик рассказала, когда в Москве растает снег Синоптик Позднякова: 9 мая в Москве еще будет кружить снег РИА «Новости»

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Аномально холодная погода, которая установилась в Москве, продержится до второй декады мая. Об этом в разговоре с 360.ru сообщила метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, снег в мае — явление редкое. До этого снег выпадал на 9 мая, но не в таком количестве.

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«То, что сейчас местами высота снежного покрова составляет два сантиметра, это, скорее, исключение. В Москве как таковой снежный покров не сформировался, но нам предстоит прохождение холодного атмосферного фронта, который принесет осадки в виде мокрого снега», — пояснила собеседница 360.ru.

В ночь на среду, 8 мая, будет прохладной. Столбики термометров покажут ноль, местами в столичном регионе они опустятся до отрицательных отметок.

«Снег не будет таять. Устойчивая холодная погода с температурой на 10 градусов ниже нормы является нонсенсом для Москвы», — добавила Позднякова.

Она отметила, что утром 9 мая в небе над Москвой будет кружить небольшой снег. В ночные часы температура воздуха будет отрицательной, а дневная составит +3…+5 градусов тепла. Воздух прогреется до положительных отметок и днем, и ночью только во второй декаде мая, подытожила синоптик.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что на 9 мая Москву ждет аномальный холод.