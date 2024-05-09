Почти 20 машин попали в массовую аварию на МКАД | 360°

09 мая 2024, 08:19
Почти 20 машин попали в массовую аварию на МКАД
Источник 360.ru: на 81-м километре МКАД столкнулись 17 машин
Утром в четверг на 81-м километре МКАД произошла массовая авария с участием почти 20 автомобилей. Об этом 360.ru сообщили в экстренных службах.
По предварительным данным, в ДТП попали 15 легковых и две грузовых машины. Прибывшие на место оперативные службы перекрыли пять полос МКАД из пяти.
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Среди участников аварии есть машины марок Hyundai, Suzuki, Mercedes, Kia, Ford, Volkswagen и Cherry.
В результате происшествия никто не пострадал, отметил собеседник 360.ru.
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Москва
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