Несколько машин столкнулись на 32-м км МКАД

На внешней стороне 32-го километра МКАД произошла массовая авария. Столкнулись несколько автомобилей, сообщила пресс-служба дептранса Москвы.

«На внешней стороне 32 км МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. <…> Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — сообщили представители департамента.

На месте аварии работают оперативные службы, проезд затруднен. Автовладельцам посоветовали искать пути объезда. К 23:00 трафик восстановился.

Ранее на 519-м километре трассы Омск — Тюмень произошла авария с участием школьного микроавтобуса. «Газель» выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком. Один ребенок погиб, девять человек, включая водителя, получили травмы. Следком возбудил уголовное дело.