Несколько этажей дома в Махачкале, где взорвался газ, построили незаконно

Застройщик незаконно построил 5 этажей в доме в Махачкале, где прогремел взрыв

Пять этажей дома в Махачкале, где взорвался газ, построили незаконно. Об этом РИА «Новости» сообщила пресс-служба мэрии.

«Дом входил в реестр незаконно возведенных. Разрешение было только на девять этажей, остальные этажи были возведены неправомерно», — заявил собеседник журналистов.

На место ЧП выехал главный жилищный инспектор Дагестана Сергей Касьянов. По его словам, дом подключен к газу, но не официально.

«Информация по заключению договоров на техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования отсутствует», — сказал он в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале госжилинспекции Дагестана.

Касьянов отметил, что многоэтажку передали управляющей компании «Новая жизнь». Также на дом отсутствует техническая документация, его возвели самовольно.

Взрыв случился утром в доме на улице Гапцахской — на шестом этаже взорвался газ, начался пожар. Из-за случившегося пострадали пять соседних домов. К ликвидации последствий происшествия привлекли 86 специалистов и 24 единицы техники.

В СК организовали доследственную проверку по факту происшествия. На место выехала оперативная группа следователей.