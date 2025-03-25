Пять домов пострадали при взрыве газа в многоэтажке в Махачкале

Взрыв газа в многоэтажке по улице Гапцахской в Махачкале зацепил еще пять домов, расположенных рядом. Об этом сообщил начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ управления МЧС России по Дагестану Ахмед Байбатыров.

«Примерно в пяти домах, расположенных вокруг дома, где произошел взрыв, выбило стекла. Сейчас силами МЧС проводятся работы по сбрасыванию шатких конструкций», — сказал он.

Байбатыров добавил, что спасатели оказывают людям всю необходимую помощь. К ликвидации последствий происшествия привлекли 86 специалистов и 24 единицы техники.

На место происшествия также прибыла оперативная группа следователей. Они проведут доследственную проверку и установят обстоятельства случившегося.

Из дома эвакуировали 150 жильцов. Пострадали два человека, один из них находится в тяжелом состоянии.