Несколько человек пострадали и один погиб при пожаре в жилом доме в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде в результате пожара погиб один человек, пятеро пострадали

Несколько человек пострадали при пожаре в многоквартирном доме в Нижнем Новгороде. Среди них есть ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.

Огонь охватил балконы с 8 по 9 этажи и квартиру на 8-м этаже в жилом доме на улице Пермякова в Автозаводском районе. Для тушения возгорания привлекли 82 человека и 21 единицу техники.

На данный момент часть спасателей занимается эвакуацией жильцов. По предварительным данным, из дома спасли одного человека. Еще четыре пострадали. Среди них есть ребенок.

Источник 360.ru сообщил, что одна из местных жительниц, пытаясь спастись от огня, выпрыгнула из окна. Ее поймали и увезли на машине скорой помощи в больницу. Пострадавший ребенок — девочка, которая отравилась газом.

UPD: В пресс-службе МЧС России по Нижегородской области уточнили, что количество пострадавших при пожаре увеличилось до пяти. Один человек погиб.

Накануне квартира загорелась в многоэтажном жилом доме в Орехово-Борисово. По данным 360.ru, в результате ЧП были пострадавшие.