В Орехово-Борисово в квартире жилого дома произошел пожар

Вечером в четверг в квартире в многоэтажном жилом доме в Орехово-Борисово загорелась квартира. В распоряжении 360.ru появились кадры с места ЧП.

На видео можно заметить, как огонь уже охватил комнату и балкон. Официальная информация о причинах возгорания, площади распространения огня и пострадавших на данный момент не поступала.

Источник 360.ru отметил, что в результате ЧП все-таки могли пострадать люди.

Ранее в четверг также начался пожар в здании старой больницы в подмосковном Звенигороде, где в конце XIX века в ней работал всемирно известный писатель Антон Чехов. Площадь пожара составила около 400 квадратных метров, информация о пострадавших на данный момент не поступала.